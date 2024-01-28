Xavi'den ayrılık kararı

Xavi, yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum. Başkan Joan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. O, harika biri " ifadelerini kullandı.