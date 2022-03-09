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Xavi, Barcelona'da neyi değiştirdi?

Ekim 2021'de Barcelona dokuzuncu sıradaydı ve karanlık bir tablo vardı. Yarın Galatasaray'ı konuk edecek Barcelona aradan geçen sürede üçüncülüğe tırmandı ve hepsinden daha önemlisi aydınlık bir geleceğe inanmaya başladı. Bunu da kulübün köklerinden gelen Xavi Hernandez başardı!

09.03.2022 - 12:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • Barcelona tarihinin kötü sezonlarından birini geçirirken köklerine dönmeyi tercih etti. Ronald Koeman ekim ayında kovulduğunda bu habere sadece Barselona'da değil, dünyada şaşıran pek kimse yoktu. Koeman sonrasındaki adres de belliydi: Xavi Hernandez. 

     

  • Kulübün sportif direktörü Mateu Alemany ve başkan yardımcısı Rafa Yuste, Katar'da teknik direktörlük yapan kulüp efsanesiyle görüşmek için üç gün harcadı; üç günün sonunda Al Sadd'ı 5 milyon Euro karşılığında ikna etmeyi başardı. Xavi Hernandez artık Katalunya'ya dönecekti.

  • 41 yaşındaki Xavi çok uzun zamandır 'Geleceğin Barcelona Teknik Direktörü' olarak anılıyordu. Lionel Messi listeden çıkarıldığında kulübün en çok forma giyen futbolcusu olan İspanyol çalıştırıcı 25 kupa kazanmıştı. Barcelona ile onun yakaladığı bağı çok az futbolcuda hissedebiliyordunuz. 

  • Belgesellere konu olan "Topu al, pas ver" felsefesinin en ateşli savunucularından olan Xavi kadar başarılı olan futbolcu da pek görülmemişti. Bu, Xavi'nin ayrılığından sonra da netleşti. 2015'te Barça'dan ayrıldıktan sonra kulüp Messi'ye rağmen eski şaşalı günlerinden giderek uzaklaştı. 

  • 2003-2008 yılları arasında Barcelona başkanlığını yürüten Joan Laporta'nın nasıl teknik direktörlerle çalıştığını biliyoruz. Onu etkileyen iki antrenör oldu: Frank Rijkaard ve şu anda Manchester City'nin başındaki Pep Guardiola. 

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