Xavi, Barcelona'da neyi değiştirdi?

Frenkie De Jong'un vatandaşı Ronald Koeman kovulduğunda Barcelona dokuzuncu sıradaydı. "Barcelona, hangi teknik direktörle olursa olsun benzer bir futbol oynar" diyor De Jong ama Xavi'yle farkları da ekliyor: "Birkaç şey aynı ancak her teknik direktör kendi detaylarını belirliyor. Xavi'yle aynı pozisyonda oynadık ve bana çok şey katıyor. Ofisinde sık sık buluşuyoruz ve bana videolarla neler yapabileceğimi gösteriyor"