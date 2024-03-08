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        Haberler Dünya Hangi ülke liderinin yaşı kaç?

        WSJ yazdı: Dünyayı yaşlı liderler yönetiyor

        Yaklaşık 10 yıl önce Beyaz Saray'da 52 yaşındaki Barack Obama vardı. O dönem Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 60'lı yaşların başındaydı. WSJ'nin "Yaşlı liderler dünyayı yönetiyor" başlıklı haberinde ise son yıllarda dünya çapındaki 70 ve üzeri yaşlardaki liderlerin artışına dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:08
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        WSJ yazdı: Yaşlı liderler dünyayı yönetiyor
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        Wall Street Journal, "Yaşlı liderler dünyayı yönetiyor" başlıklı haberinde dünyada 70 yaş ve üzerindeki liderlerin son yıllardaki artışına dikkati çekti.

        Bundan yaklaşık 10 yıl önce Beyaz Saray'da daha genç sayılabilecek 52 yaşındaki Barack Obama vardı. O dönem Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin 60'lı yaşların başındaydı. Ancak günümüzde dünya nüfusunun en az yarısı 70 yaşında üzerindeki liderler tarafından yönetiliyor....

        10 yıl önce dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden sadece birinde -Hindistan'da- 70 yaşın üzerinde bir lider vardı. Şubat ayı itibariyle dünya nüfusunun en az yarısını 70'li ve 80'li yaşlarındaki liderler yönetmeye başladı.

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        KAMERUN

        Buna göre dünyanın en yaşlı lideri 91 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya. 1982'den bu yana görevini yürüten Biya, Afrika'da en uzun süre görev yapan lider.

        SUUDİ ARABİSTAN

        88 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, 2015 yılından beri tahtta.

        ABD

        81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2020 yılında göreve geldiğinde ülkenin en yaşlı başkanı olmuştu. Kasım ayında yine başkanlık yarışına girmeye hazırlanan Biden, bu unvanı tazeleyecek gibi görünüyor.

        BREZİLYA

        Brezilya'da Ekim 2022 sonunda yapılan seçimlerde Luiz Inácio Lula da Silva 11 yıl sonra yeniden devlet başkanı seçildi. 78 yaşındaki Lula, aşırı sağcı rakibi Jair Bolsonaro'yu yenerek üçüncü kez lider oldu.

        BANGLADEŞ

        76 yaşındaki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Ocak ayında yapılan seçimlerde 5. kez göreve geldi. Hasina, 5'inci kez başbakan olarak göreve gelerek ülkede bir ilke imza attı.

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        HİNDİSTAN

        73 yaşındaki Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2014 yılından bu yana görevde.

        PAKİSTAN

        Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif, Mart ayı başında yemin ederek görevine başladı. 72 yaşındaki Şerif, 2022-2023 döneminde de Pakistan Başkanı olarak görev yapmış, ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

        ENDONEZYA

        Endonezya'da Şubat ayında gerçekleşen seçimlerde ülkenin eski savunma bakanı Prabowo Subianto resmi olmayan sonuçlara göre Endonezya Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece 72 yaşındaki Subianto, Endonezya'nın yeni lideri olmaya hazırlanıyor.

        RUSYA

        Ekim ayında 71 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2012 yılında bu yana görevini yürütüyor. Rus lider Putin, 15-17 Mart arasında gerçekleşecek seçimlerde de yarışacak.

        NİJERYA

        71 yaşındaki Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmet Tinubu, geçen sene yapılan seçimlerle birlikte göreve geldi.

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        ÇİN

        70 yaşındaki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2012'den bu yana liderliğini sürdürüyor.

        *Haberin görselleri Associated Press

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