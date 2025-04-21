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        Haberler Dünya WP: Biden ve Trump yönetiminde hassas belgeler binlerce federal çalışanla paylaşıldı | Dış Haberler

        WP: Biden ve Trump yönetiminde hassas belgeler binlerce federal çalışanla paylaşıldı

        Washington Post (WP) gazetesi, eski ABD Başkanı Joe Biden ve mevcut Başkan Donald Trump yönetiminde yetkililerin, Beyaz Saray'ın gizli sayılabilecek yerleşim planları dahil hassas belgeleri binlerce federal çalışanla paylaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:41
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        WP'den iddia: "Hassas belgeler çalışanlarla paylaşıldı"
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        ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı Signal mesajlaşma grubuna dergi editörünün eklenmesinin ardından bu kez de ABD Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) tüm personeliyle Google Drive klasörü paylaşıldı.

        WP'nin incelediği iç kayıtlara göre GSA, geçen hafta şirketin kullandığı veri depolama bulut hizmeti Google Drive'ın denetiminde, çalışanların klasör ayarlarını değiştirdi.

        GSA, yaklaşık 11 bin 200 federal personelle yanlışlıkla potansiyel hassas belgeler içeren bir klasör paylaştı.

        Klasördeki belgeler arasında Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için tasarlanan patlamaya dayanıklı kapı ile Trump döneminde bir basın toplantısına destek veren tedarikçinin banka hesap bilgileri de bulunuyor.

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        Paylaşılan 15 dosyanın 9'u, "kontrollü sınıflandırılmamış bilgi" olarak işaretlenmiş durumda. Bu dosyalardan en az 10'u için GSA çalışanlarının hem görüntüleme hem de düzenleme yetkisi bulunuyor.

        Dosya paylaşımının Biden'ın başta olduğu 2021'den, Trump yönetimine kadar devam ettiği hatta geçen hafta bile bir paylaşım yapıldığı aktarılıyor.

        Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

        ABD'de, The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

        Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

        Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti. Daha sonra olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        Biden'ın ofis ve evinden gizli belgeler çıkmıştı

        Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

        21 Ocak 2024'te ise Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulunmuştu.

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