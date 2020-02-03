03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkezi Fransa'da bulunan ödeme hizmetleri şirketi Worldline, rakibi Fransız Ingenico'yu satın almak için anlaşma imzaladı.
Fransız şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, iki şirket arasında yapılan anlaşma ile Ingenico'nun piyasa değerinin 7,8 milyar avro olarak belirlendiği ifade edildi.
Anlaşmaya göre, Ingenico hissedarları ellerindeki her 7 hisse için 11 Worldline hissesi ve 160,5 avro nakit alacaklar. Söz konusu teklif, Ingenico’nun hisse fiyatının son 30 günlük fiyat ortalamasının yüzde 24’dan daha fazlasına geliyor.
Açıklamada, iki şirketin birleşmesinin, küresel ödeme hizmetleri sektöründe 20 bin çalışanıyla 50 ülkede faaliyette bulunan dördüncü büyük oyuncunun ortaya çıkmasını sağlayacağı belirtildi.
Ödemeler sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanırken, dijital platformların ödeme sistemi pazarı ile bankaların ve ödeme sistemi sağlayıcılarının rolleri değişiyor. Sektörde ABD ve Çin merkezli teknoloji şirketlerinin dijital ödeme konusunda başarılı olması dikkati çekiyor.
Yönetim danışmanlığı firması McKinsey’ın araştırmasına göre, daha fazla insanın nakitten dijital ödemelere geçmesiyle küresel ödeme işlemlerine ait gelirler 2023’de 3 trilyon dolara ulaşacak.
Öte yandan, geçen yıl, finansal hizmetler şirketi Fidelity National Information Service Inc. (FIS),online ödeme şirketi Worldpay’i 34 milyar dolara ve uluslararası ölçekte finans hizmetleri sağlayıcısı olan Fiserv de yenilikçi ödeme teknolojileri ile tanınan First Data'yı 22 milyar dolara satın almıştı.
Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çinli Alibaba ve Tencent'ın üstünlükleri dikkati çekerken, bu teknoloji şirketlerinin vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin ilgisini çektiği ve bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturduğu belirtiliyor.
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