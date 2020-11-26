WorldFood 28’inci kez kapısını açtı

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Gıda sektörünü paydaşlarını buluşturan Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood Istanbul, bu yıl 28’inci kez kapılarını açtı.

Etkinliğin ikinci günü, Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın moderatörlüğündeki, ‘Sürdürülebilir Tarım ile Sıfır Açlık’ paneliyle başladı.

TurSEFF İş Geliştirme Müdürü Selen İnal, Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İş Geliştirme Müdürü Süleyman Bezirgan ve Anadolu Meraları Genel Koordinatörü Yasemin Kireç konuşmacı olarak katıldığı panelde, sağlıklı gıdanın üretimi ve geleceği konusunu masaya yatırdı.

WorldFood Istanbul’un en anlamlı yılını yaşadığını paylaşan moderatör İrfan Donat, sektörün içinden geçtiği sürecin kısa bir değerlendirmesini yaparak, tarım ve gıda hariç neredeyse tüm sektörlerde üretimin durduğunu hatırlattı. Tarımın ve gıdanın bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü söyleyen Donat, üretimden tüketime artık yeni bir döneme girmeye başlandığının altını çizerken, önümüzdeki dönem insanlık olarak benzer risklerle karşılaşma ihtimaline de dikkat çekti.

'ÖNCELİK TOPRAĞI ONARMAK'

Anadolu Meraları Genel Koordinatörü Yasemin Kireç ise, tarımda önceliğin toprağı onarmak olduğuna vurguladı. Yıllardır yapılan konvansiyonel tarımla toprağı tahrip eden yaklaşımı sürdürmenin bir anlamı olmadığını belirten Kireç, sürdürülebilir tarım öncesinde sistemi baştan sonra onarmak gerektiğini vurguladı.

Kireç, "Önce toprağı onarıyoruz. Amaç, ekosistem döngülerini dengelemek. İçerisinde enerji akışı var, topraktaki organik maddeyi artırmak var. Topraktaki böcek nüfusu arttığında ona göre organik maddeler de artıyor, yabani otlar çıktığında toprağın su tutma kapasitesi yükseliyor. Hepsi birbirini dengeliyor" dedi.

'PANDEMİNİN TARIMA CİDDİ MALİYETİ OLDU'

Toprağın onarım aşamalarının öneminin ardından sürdürülebilir tarım konusuna dikkat çeken Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İş Geliştirime Müdürü Süleyman Bezirgan da, bu kavrama “döngüsel tarım, gıda üretimi ve dijital tarım” olarak bakılabileceğini belirtti.

Bezirgan, "Geçtiğimiz yıllarda, Birleşmiş Milletler konferansları dahil, pek çok etkinlikte 2050’de 9 milyarlık nüfusu nasıl doyuracağımız konuşuluyordu. Bugün sadece pandemi süreci ve sonrası konuşuluyor. Çünkü pandeminin tarıma çok ciddi bir maliyeti var. Ülkeler arasındaki arz talep dengesi bozuldu" dedi.

Bezirgan, stratejik öneme sahip tarım konusunda akıllı ve hassas uygulamalarla daha izlenebilir ve sürdürülebilir bir tarımın mümkün olduğunu belirtti.

'SUYUN YÜZDE 70'İ TARIMDA KULLANILIYOR'

Panelin son konuşmacısı TurSEFF İş Geliştirme Müdürü Selen İnal ise, süreçleri çiftçinin nasıl maliyetlerini düşürebileceğini, tarımda kullandığı araçları nasıl daha verimliği kullanabileceğini ve bunun hangi yollarla yapılabileceğini başlığı kapsamında sürdürülebilirliği detaylandırdı.

Tarım ve gıdada henüz enerji ve tarımın entegrasyonun sağlanamadığını, pandemi ile birlikte daha entegre yaklaşımlar düşünüldüğünü belirten İnal, yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, jeotermal ve biyogaz ile kaynak verimliliği başlıklarının önemine dikkat çekti.

İnal, "Bugün Türkiye’de tüketilen suyun yüzde 70’inden fazlası tarım için kullanılıyor. Bu perspektiften suyun verimli kullanılması için su pompalarının yenilenmesi hem daha doğru su kullanımına hem de enerjinin daha az tüketimine katkı sunar. Yanı sıra, tüketilen enerjinin güneş enerjisi ile yerinde üretilip tüketilmesi söz konusu" dedi.