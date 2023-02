HABERTURK.COM

Asıl amaç Amerika'da bir yaz tatili geçirerek kültürel bir deneyim elde etmektir. Work and Travel'ın tanımını yaparken en önemli noktalardan biri programı yapabilecek kişilerin üniversite öğrencisi olması zorunluluğudur. Yani work and travel için öğrenci olmak şart mı sorusunun cevabı kesinlikle evet olacaktır. Çünkü zaten bu programın ortaya çıkış amacı üniversite öğrencilerinin yaz dönemini geçirirken kültürel bir deneyim yaşamalarını ve dillerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Workandtravel yalnızca Amerika'ya özgü bir program olup sadece öğrencilerin başvuru sağlayabileceği bir sistemdir. Work and travel süresi 4 aydır ve güzel haber programa katılıp bu deneyimi yeniden yaşamak isteyenler programa tekrar başvurabilmektedir. Bu programa başvuracak öğrenciler her üniversitede work and travel var mı sorusunu merak etmektedikler. Work and travel programına katılmak için örgün bir eğitim alıyor olmanız gerekmektedir. Lisans ile birlikte ön lisans programı öğrencilerinin de work and travela başvurmasında bir sakınca yoktur ancak önlisans öğrencilerinin tercihlerinin lisans öğrencilerine oranla daha az kabul edildiğini eklemeliyiz. Burada önemli olan her üniversitede work and travel var mı sorusundan ziyade work and travel şartları konusudur. Şartları karşılayan her örgün ve tam zamanlı üniversite öğrencisi work and travela katılabilmektedir. O halde work and travel şartları nelerdir?

- Başta da belirttiğimiz gibi üniversite öğrencisi olmak programa katılımın en önemli şartı ve olmazsa olmazıdır.

- Work and travela başvurmak için öğrenci okuduğu okulda en az bir sömestrı geride bırakmalıdır. Yüksek lisans öğrencileri ise tez döneminde başvuru yapamamaktadırlar.

- Work and travela kabul edilmenin en önemli koşullarından biri iyi bir ingilizceye sahip olmaktır. Bunun için istenilen ingilizce seviyesi en az A2 ve B1 olarak belirlenmiştir.

- Work and travel yaş sınırı 18-24 yaş aralığı şeklinde belirlenmiştir.

- Work and travel şartlarından bir diğeri de öğrencinin not ortalamasıdır. Ortalama eğer 100'lük sistemde ise en az 60, 4'lük sistemde ise en az 2 şeklinde olmalıdır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk