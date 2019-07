Wonder Woman, aynı adlı DC Comics karakterinden uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. DC Extended Universe'in dördüncü yapımı olarak tasarlandı. Film Patty Jenkins tarafından yönetilirken senaryo Jason Fuchstarafından yazıldı. Filmde Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Lucy Davis, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Elena Anaya ve David Thewlis oynamaktadır. Temel çekimler Kasım 2015'in sonlarında başladı. 2 Haziran 2017 vizyona girdi. 2020 yılında vizyona girecek Wonder Woman 1984 filminin 2017'de vizyona giren Wonder Woman'ın devamı olmayacağını Vulture'a konuşan filmin yapımcısı Charles Roven açıklamıştır. İşte Wonder Woman filmi oyuncuları ve konusu...

WONDER WOMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Diana (Wonder Woman'ın gerçek adı),savaş tanrısı Ares insanlığı şiddet ve savaşa yönlendirdiğinden beri uzak gizli bir adada yaşayan Amazon savaşçılarının arasında büyür. Zaman içinde ne kadar güçlü ve azimli bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Diana, yavaş yavaş Amazon'ların Ares'i yok etmek için kurduğu plan içinde ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlar. Diana, adaya düşen bir uçaktan Amerikalı casus Steve'in (Chris Pine) hayatını kurtarır. Steve'e göre birinci dünya savaşı son günlerini yaşıyordur, çünkü Alman ordusu teslim olmak üzeredir. Fakat psikopat Alman generali Ludendorff'un (Danny Huston) ölümcül bir gazı savaşa sokma planları yerinde giderse, savaşı kaybetmeleri mümkündür. Bu yüzden Steve, gaz hakkında çaldığı bilgileri İngiliz'lere götürmek zorundadır. Savaşın halen dünyaya ne kadar zarar verdiğine sinirlenen Diana ise, Steve ile adayı terk edip aslında Ares olduğuna inandığı Ludendorff'u öldürmeye ant içer. Diana'ya göre Ares öldüğü anda bütün savaşlar bitecek, ve insanlar barış içinde yaşayacaktır. Fakat sorun gerçekten Ares midir, yoksa insanlığın doğası savaş ve şiddete bağlılığı mıdır? Wonder Woman'ın şiddetin ve kötülüğün insancıl doğası hakkında yarattığı tez, her ne kadar yer yer fazla basit olsa da, eğlencelik süperkahraman türüne kıyasla aslında gayet içten ve duygusal bakımdan tatmin edici bir biçimde oluşuyor. Yönetmen Patty Jenkins, Wonder Woman'dan önce seri katil draması Monster'ı yönetmişti, yani normal insanların nasıl şiddete dönebildiklerini incelemeyi bilen bir isim. Jenkins, hikayenin temalarını nefes kesen aksiyon sekansları ve Diana'nın modern yaşama (1918'in modern yaşamı en azından) alışması etrafında oluşan komedi ile etkileyici bir dengeye oturtuyor. Gadot'un role getirdiği karizma ve dramatik ağırlık bu efsanevi karakterin beyazperde'ye saygıyla aktarılmasını sağlıyor. Özellikle Gadot ve Pine arasındaki doğal kimya, hikaye ne kadar olağanüstü ve abartı aksiyon sekanslarına sahip olsa da, her daim kişisel bir odağa oturtulmasına olanak kılıyor. İlginçtir ki Wonder Woman'ın en etkileyici sahneleri ana konu ile pek alakası olmayan sekanslarda bulunuyor. Filmin ortasında neredeyse rastgele oluşan bir savaş sahnesi son yıllarda bir süperkahraman uyarlamasında gördüğüm en etkileyici sekanslardan birini yaratıyor. Bu tür filmlerde çatışma sırasında aynı plan içinde normal hızdan yavaş çekime girip, sonra tekrar normal hıza dönme numarası çok kullanılır, fakat Jenkins bu stilin en azından ne zaman kullanılması gerektiğini biliyor. Jenkins, ultra stilize yaklaşımı ile filme mitik ve operatik bir hava aşılıyor.

WONDER WOMAN OYUNCULARI KİMLER?