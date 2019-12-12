Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk oluyor.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ

STAT: Molineux Stadı

HAKEM: Andris Treimanis

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.

WOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Buur, Vinagre, Coady, Kilman, Moutinho, Dendoncker, Moutinho, Neto, Cutrone

TEKNİK DİREKTÖR: Nuno Espirito

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem Kalafat, Necip, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

AS OYUNCULAR YOK

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere'ye götürmedi. Sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte altyapı oyuncularından Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı.

22. AVRUPA SINAVI

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 221 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 319 gol gördü.

AVCI'NIN KARNESİ ZAYIF

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı. Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu.

Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı.