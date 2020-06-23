The Sunday Times’a konuşan Ryder, “Bağlamına oturtmak adına, bu sahnede ağlamam gerekiyordu. Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu, hepsi... Francis hepsine beni ağlatacak şeyler söyletmeye çalışıyordu. Ama Keanu katılmadı, Anthony de katılmadı... Zaten işe yaramıyordu. ‘Cidden mi?’ diyordum. Daha ziyade tersi bir etkisi olmuştu" dedi.