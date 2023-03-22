Winnie the Pooh'un gerilim filmine yasak: Gizemli bir şey oldu

Reuters

Gerilim filmi ile geri dönen "Winnie the Pooh: Blood and Honey" filminin, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gösterime girmesi yasaklandı.

Filmin yapımcı şirketi, yaptığı açıklamada "23 Mart'ta gösterime girmesi planlanan film iptal edildi. Bu yüzden "büyük pişmanlık" duyuyoruz" dedi. Açıklamada daha fazla detay verilmedi. 2018'de de ünlü çizgi film Winnie the Pooh'nun yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli film Çin'de gösterime girmesi yasaklanmıştı. Bunun sebebinin ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Winnie the Pooh arasındaki fiziksel benzerlikle ilgili yapılan yorumlar olduğu düşünülmüştü.

Xi Jinping ile Winnie the Pooh arasındaki karşılaştırma, Xi'nin 2013'te ABD'ye yaptığı ziyarette başlamıştı. Dönemin ABD Başkanı Başkanı Barack Obama ile Xi Jinping, Pooh ve Tigger'a olan benzerlikleri sosyal medyada konuşulmuştu.

"GİZEMLİ BİR ŞEY OLDU" Filmin yönetmeni Rhys Frake-Waterfield Reuters'a verdiği demeçte, "Sinemalar filmi vizyona koymayı kabul etti, sonra bir gecede hepsi bu karardan vazgeçti, bu tesadüf olamaz. Teknik sebepleri öne sürüyorlar ama teknik bir sebep yok. Gizemli bir şey oldu." dedi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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