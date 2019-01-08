Wilma Elles, yakın zamanda çekimlerini tamamladığı "Loss of Grace" filmi için, "Çok kompleks bir senaryosu var aslında. Seyircinin tepkisini çok merak ediyorum. Hollywood'da 50'nin üzerinde aksiyon filmlerde oynayan Paul Logan'la oynamak çok heyecan vericiydi. Benim için ilginç bir deneyim oldu” dedi.