'Son günlerinde ağrı kesici almayı reddetti'

HABERTURK.COM

'Örümcek Kadının Öpücüğü', 'Başka Tanrının Çocukları', 'Duman', 'Hulk', 'Broadcast News', 'Kara Dul' gibi birçok filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu William Hurt (71), 13 Mart'ta hayata veda etmişti.

Hurt, 2018 yılında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. Hurt'un, hayatının son dönemini ise yakın bir arkadaşı İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

Arkadaşının anlattığına göre Oscar ödüllü aktör, hastalığının ilerleyen sürecinde büyük acılar içindeydi. Fakat buna rağmen William Hurt, dayanabildiği kadar dayanmayı seçti ve ağrı kesici kullanmayı bile reddetti. Hurt, bu tip hastalarda kullanılan uyuşturucu içerikli ilaçları da yıllar önce bu tür maddeleri bıraktığı ve yeniden kullanmayı istemediği için geri çevirdi. Arkadaşının anlattığına göre William Hurt, ağrıları dayanılmaz hale geldiğinde de bir bakım evine gitmeyi istedi. Ünlü oyuncunun arkadaşı, Hurt'ün sadece ölümünden önceki son bir haftada morfin kullandığını belirtti.

SON NEFESİNİ AİLESİNİN YANINDA VERDİ

Arkadaşının anlattığına göre William Hurt, ölmeden kısa bir süre önce, 2015 yılından beri ailesiyle yaşadığı Portland'daki eve götürüldü ve orada tüm sevdikleri yanındayken son nefesini verdi. Ünlü oyuncunun ölümünü oğlu Will sosyal medya sayfasından duyurdu. Oyuncunun en küçük oğlu Will paylaşımında, babasının 'doğal nedenlerden' hayata veda ettiğini belirtti.

"ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK TUTMAK İSTİYORDU"

Oyuncunun en büyük oğlu Alex ise William Hurt için kalabalık bir cenaze düzenlenmeyeceğini belirterek "Babamın istediği bu yöndeydi. Babam özel hayatını gizli tutmak istiyordu." diye konuşmuştu.

1970'lerde başladığı oyunculuk kariyerini günümüze kadar çok çeşitli filmlerde sürdüren William Hurt, önümüzdeki 20 Mart'ta doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.

WILLIAM HURT HAKKINDA

Tam adı William McChord Hurt olan oyuncu 20 Mart 1950'de Washington'da dünyaya geldi. Annesi Claire Isabel, ünlü bir medya şirketinde çalışıyordu. Babası Alfred McChord Hurt ise Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda görevliydi. Hurt'ün doğumundan beş yıl sonra anne ve babası boşandı. Babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarının bir bölümünü Somali, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde geçirdi.

KARİYERİNE TİYATRO İLE BAŞLADI

William Hurt, ünlü Juilliard School'da eğitim gördü ve 70'li yıllarda tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. Sinemaya geçişi ise daha sonra oldu. Sahneye çıktığı dönemde 1977 ile1989 arasında 'Circle Repertory Company'nin bir üyesiydi. Hurt yeteneğiyle çok dikkat çekti ve bu grubun sergilediği 'My Life' adlı oyundaki performansıyla 'Obie Ödülü' kazandı.

UNUTULMAZ FİLMLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Hurt sinemadaki ilk önemli rolünü 'Altered States' adlı filmde üstlendi. Bunun ardından da 'Body Heat' (Vücut Isısı) için kamera karşısına geçti. Bu Film onun Hollywood'daki kariyerinde hızla yükselmesini sağladı. William Hurt, 'The Accidental Tourist', 'Gorky Park' gibi yapımlarda oynadı. Onun birçok sinemaseverin hafızasına kazınmasını sağlayan ise 'Örümcek Kadının Öpücüğü' (Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansıyla 1985'te Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

Daha sonra ise William Hurt'ün sinema tarihinin unutulmazları arasına girmesine neden olan bir başka film 'Başka Tanrının Çocukları' (Children of a Lesser God) geldi. Hurt; 'Broadcast News', 'A History Of Violence', 'Tuck Everlasting', 'The Incredible Hulk', 'Into the Wild', 'The Coldest Game' gibi yapımlarda rol aldı.

William Hurt, ilk evliliğini 1971 ile 1982 arasında Mary Beth Hurt ile yaptı. Onunla evli olduğu dönemde Sara Jennings ile bir ilişkiye başladı. Jennings hamile kalınca William Hurt'ün evliliği de sona erdi. William Hurt, 'Başka Tanrının Çocukları' filmindeki rol arkadaşı Marlee Latlin ile iki yıl süren bir ilişki yaşadı. Fakat bu ilişkinin bitmesine, Hurt'ün daha sonra kendisinin de itiraf ettiği alkol ve uyuşturucu bağımlılığı neden oldu. Hurt, eski sevgililerine şiddet uyguladığını da yıllar sonra kabul etmişti.

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Oyuncu, 2018 yılında prostat kanserine yakalandığını ve hastalığın kemiklerine sıçradığını açıklamıştı. Hurt'ün yaşları 39 ile 28 arasında değişen dört tane çocuğu bulunuyor.