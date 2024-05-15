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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevim Duman uzaklaştırma kararı aldırdı boşandı ama eski eşi Birkan Ekren katletti

        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!

        İzmir'de, 38 yaşındaki Birkan Ekren, 2 ay önce boşandığı eski eşi 34 yaşındaki Sevim Duman'ı tabancayla öldürüp, aynı silahla hayatına son verdi. Sevim Duman'ın geçen şubat ayında, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu Birkan Ekren hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği, daha sonra ise çiftin mart ayında boşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 08:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:33
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        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
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        İzmir Selçuk'ta, bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Birkan Ekren (38), dün saat 19.30 sıralarında, 2 ay önce boşandığı eşi Sevim Duman'ın (34) 4029 Sokak'taki evine gitti.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        EVE GİREN POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

        Polis ekipleri evin önüne geldiği sırada Ekren, başına dayadığı tabancayı bir kez daha ateşledi. Eve giren ekipler, Birkan Ekren ile Sevim Duman'ı kanlar içinde yatarken buldu.

        CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ekren ve Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Birkan Ekren ile Sevim Duman'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI BOŞANDI

        Duman'ın geçen şubat ayında, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski eşi Birkan Ekren hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği, daha sonra ise çiftin mart ayında boşandığı öğrenildi.

        ESKİ KOCA SABIKALI ÇIKTI

        Ayrıca, Birkan Ekren'in hakaret, tehdit, kapkaç ve kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #İzmir
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