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        Haberler Dünya ABD İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni bir silah sevkiyatı için harekete mi geçti?

        ABD İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni bir silah sevkiyatı için harekete mi geçti?

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, ABD geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah'a yönelik saldırı planları sebebiyle İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığını açıklamıştı. WSJ'nin haberine göre ise Biden yönetimi, İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni bir silah sevkiyatı için harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:05
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        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
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        Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de Joe Biden yönetimi Salı günü İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni bir silah sevkiyatı için harekete geçti.

        WSJ'nin haberi, ABD'nin İsrail'in Refah'a saldırı planları nedeniyle İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya almasının üzerinden bir hafta geçmeden geldi.

        Kongre'den iki yardımcının dün yaptığı açıklamaya göre, Biden yönetimi İsrail'e 1 milyar dolardan fazla silah ve mühimmat içeren yeni bir paket göndereceğini söyledi.

        8 Mayıs günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

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        ABD basınında yer alan habere göre bu, 3 bin 500 bombadan oluşan sevkiyatın askıya alınmasında bu yana ABD yönetiminin İsrail'e yapacağı ilk silah sevkiyatı olacak.

        İsmi gizli tutulan Kongre yetkilileri, paketin yaklaşık 700 milyon dolarının tank mühimmatı, 500 milyon dolarının taktik araçlar ve 60 milyon dolarının havan mermisi içerdiğini söyledi.

        Sevkiyatın ne zaman gerçekleşeceğine dair açıklama ise yapılmadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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