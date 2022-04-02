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Will Smith'ten şaşırtan karar!

Oscar gecesi sunucu Chris Rock'a attığı tokatla 'Akademi'nin skandalları arasına adını yazdıran Will Smith, şaşırtan bir karar aldı. Herkes "King Richard" filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp, alınmayacağını merakla beklerken ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı

02.04.2022 - 10:53 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri, 5 gün önce 94. kez düzenlenmişti. Oyuncu Will Smith'in eşine söylediği sözlerden dolayı sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat atması ödül törenini gölgede bırakmıştı.

  • AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

    Herkes "King Richard" filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp, alınmayacağını merakla beklerken ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. Smith, Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

  • "HER KARARI KABUL EDECEĞİM"

    Will Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtti. Ünlü aktör, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurguladı.

  • Uzun kariyerinin ilk 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandığı gece başarısı ve mutluluğu, bir anlık öfkesinin gölgesinde kalan Will Smith'in 1 Nisan Cuma günü yayınladığı açıklama ilk olarak 'Variety Dergisi'nde yer aldı.

  • "KALBİM KIRIK"

    Smith, açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirdi. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Will Smith, satırlarını şöyle sürdürdü:

    "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım." diyen Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da sözlerine ekledi.

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