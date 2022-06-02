"KALBİM KIRIK"

Smith, açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirmişti. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Will Smith, satırlarını şöyle sürdürmüştü:

Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım.

Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da sözlerine eklemişti.