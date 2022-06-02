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Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu - Dünyadan Magazin Haberi

Jada Pinkett Smith 'Oscar tokadı' sonrası ilk kez konuştu!

Hollywood yıldızı Will Smith'in, 2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde komedyen Chris Rock'a attığı tokat günlerce konuşulmuştu. Ünlü aktörün eşi Jada Pinkett Smith, olayın ardından ilk kez konuya ilişkin açıklamalarda bulundu

02.06.2022 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde aktör Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen tokat olayı, töreni gölgede bırakmıştı.

  • "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti.

    Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp Chirs Rock'a tokat atmıştı. Smith ardından da, "Karımın adını ağzına alma!" demişti.

  • GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Yaşanan bu şoke edici anın ardından 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu anlar yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için gözyaşları içerisinde herkesten özür dilemişti.

  • SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

    Konuyla ilgili hep sessiz kalmayı tercih eden Jada Pinkett Smith, ilk kez konuştu. 'Red Table Talk' adlı programa katılan 50 yaşındaki oyuncu, 'şoke edici' olarak nitelendirdiği olaydan sonra eşi ve Chris Rock'ın aralarının düzelmesini umduğunu söyledi.

    Programda önce hastalığından bahseden, Jada Pinkett Smith, alopesi hastalığının Oscar gecesinde yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli olduğunu söyledi.

  • "Kendi sağlığımla yaşadıklarımı ve Oscar'da olanları düşününce..." diye söze başlayan aktris, "Oscar gecesine gelirsek, en büyük umudum bu iki zeki, yetenekli adamın iyileşmek, bunu konuşmak ve uzlaşmak için bir fırsatının olmasıdır." şeklinde konuştu.

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