"BAŞLANGICI KORKUTUCUYDU"

Pinkett Smith, "Alopesi" adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını anlatmıştı. "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu. 'Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz." şeklinde konuşmuştu.

Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." açıklamasını yapmıştı.