"GELENEKSEL EVLİLİĞE ASLA İNANMADI"

Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etmişti. "Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı." ifadelerini kullanan aktör, "Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü." şeklinde konuşmuştu.

Will Smith, "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurgulamıştı. Oyuncu, konuyla ilgili, "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk." demişti.