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Will Smith, Chris Rock'tan özür diledi - Magazin haberleri

Will Smith, Chris Rock'tan özür diledi

Aktör Will Smith, 94. Oscar Ödül Töreni'nde sahnede Chris Rock'a attığı tokat nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, özür diledi. Konuyla alakalı konuşan Smith, "Davranışım kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı

30.07.2022 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attıktan sonra kamera karşısına geçmemişti.

  • BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Cuma günü sosyal medyadan bir video yayınlayan Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini açıkladı. Ünlü aktör, düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

    Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Will Smith, Chris Rock’tan ve komedyeninin ailesinden özür diledi.

  • "EŞİMİN NE YAPACAĞIMDAN HABERİ YOKTU"

    Jada Pinkett Smith’ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını aktardı.

    "HATIRLAMIYORUM"

    Will Smith, aynı zamanda tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını ve hafızasının bulanık olduğunu söyledi.

    Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür diledi.

  • ÖZÜR DİLEDİ

    Smith, törenden sonra Chris Rock’a ulaştığını ancak komedyeninin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini aktardı.

    Ünlü oyuncu, Chris Rock’ın hazır hissettiğinde kendisine ulaşabileceğini kaydetti.

    Smith, "Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım." dedi.

  • NELER OLMUŞTU?

    Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı.

    Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

    Bunun üzerine Smith, sahneye doğru yürümüş ve Rock'a tokat atmıştı.

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