"EŞİMİN NE YAPACAĞIMDAN HABERİ YOKTU"

Jada Pinkett Smith’ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını aktardı.

"HATIRLAMIYORUM"

Will Smith, aynı zamanda tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını ve hafızasının bulanık olduğunu söyledi.

Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür diledi.