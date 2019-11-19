19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, üyelerin bağışlarıyla ayakta duracak yeni bir sosyal medya platformu kurdu. Wales, ‘WT:Social’ adını verdikleri platformun şimdiden 160 binden fazla kullanıcısı olduğunu söyledi.
Facebook'a rakip görülen yeni platformun 'kullanıcı verilerini satmayacağını ve reklamlar yerine kullanıcıların bağışlarıyla ayakta kalmaya çalışacağını' ifade edildi. Platforma üye olmak isteyenler önce bekleme listesine alınacak ve kendilerinden başka kullanıcıları davet etmeleri istenecek veya kullanıcı olmak isteyenler ücretli üyelik seçeneğini tercih edebilecek.
Wikipedia’nın sosyal ağ versiyonu olarak da nitelendirilebilen WT:Social, 'haber odaklı' bir platform olduğunu ve üyelerin 'yanıltıcı' başlıkları değiştirebileceklerini ifade etti. Kullanıcılar kendi ağlarındaki üyelerin paylaştığı makaleleri görebilecek. Önce en üstte en yeni makale, daha sonra ilgi alanlarına göre ayarlanan algoritma ile altlara doğru diğer makaleler görülecek.
ÜYELİK ÜCRETİ AYLIK 13 DOLAR
WT:Social’ın üyelik ücretleri ise Avrupa'da aylık 12 Euro, yıllık 90 Euro; ABD'de ise aylık 13 dolar, yıllık ise toplam 100 dolar.
BBC'de yer alan habere göre Wikipedia'dan ayrı bir oluşum olarak hayata geçirilen WT:Social'ın tanıtım mesajında "Kendi seçimlerinizi yapabilmenizi, kendi istediğiniz içerikleri tercih edebilmenizi, yanıltıcı başlıkları doğrudan değiştirebilmenizi veya paylaşımlardaki sorunları bildirmenizi sağlayacağız" denildi.
Büyük sosyal ağların tercih ettiği 'reklamla yürütülen iş modellerinin' sorunlu olduğunu söyleyen Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, bu modelle 'en çok kazananın, en düşük kaliteli içerik sunanlar' olduğunu belirtti.
Jimmy Wales, 2017 yılında da sahte haberlerle mücadele için bağışlarla yürütülen Wikitribune adlı haber platformunu kurmuş ancak bu platform Ekim 2018'de, profesyonel gazetecilerden oluşan ekibini dağıtmak durumunda kalmıştı.
TÜRKİYE’DE 2.5 YILDIR YASAKLI
Türkiye’de Wikipedia’ya erişim Nisan 2017’den bu yana engellenmiş durumda. Online dünyanın ansiklopedisi olarak bilinen platform (wikipedia.org),içerisinde yer alan içerik nedeniyle T.C. Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan koruma tedbiri kapsamasında.
Ancak Wikipedia’nın yeni sosyal ağ platformu WT:Social için ise henüz bir yaptırım sözkonusu değil. Şu an itibariyle WT:Social’a Türkiye’den erişip, aylık/yıllık ücretleri karşılığında üye olunabiliyor.
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