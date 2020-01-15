15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Wikipedia için erişim engelinin kalmasından sonra 15 Ocak 2020 günü saat 10.30'dan itibaren Wikipedia açıldı. Wikipedia'ya Türkiye'den erişim Nisan 2017'den itibaren yapılamıyordu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı doğrultusunda Wikipedia için konulan erişim engeli kararını kaldırdı. Gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı'ndan yapılan, çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Wikipedia ile alakalı çalışmalar BTK tarafından tamamlandı erişimin açılması için operatörlere gerekli bildirimin yapıldı. Wikipedia, Türkiye'de saat 22.30'da erişime açıldı.
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VİKİPEDİ NEDİR?
Vikipedi, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan, özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi. MediaWiki yazılımı kullanılarak hazırlanıyor. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için Wikipedia'nın hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılıyor.
Kurucularından, Jimmy Wales Vikipedi'yi, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlıyor.
Vikipedi sözcüğü, viki ve pedi kelimelerinin birleşiminden oluşur. "Viki", Hawaii dili'ndeki "wiki wiki" (hızlı veya bilgi amaçlı) sözcüğünden türetilmiştir. "Pedi" ise, Antik Yunan Medeniyeti'nde "kapsamlı kültürel eğitim sistemi" anlamına gelen paideia kelimesinden gelmektedir.
VİKİPEDİ'DEKİ BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİLİĞİ
Vikipedi'nin güvenilebilirliği ve doğruluğu üzerine tartışmalar mevcuttur. Maddelerin eşit olmayan kalitesi, değişikliklerin takipsizliği, sistem hataları ve bilgilerin doğruluğu üzerine tartışmalar halen devam etmektedir.Verilen bilgiler bazen onaylanmamış ve sorgulanabilir olabilir, kaynakları eksik olabilir. Ancak 2005'te yapılan bir araştırmada, İngilizce Vikipedi'deki "doğal bilgiler üzerine" girdilerin doğruluğu, Britannica Ansiklopedisi ile aynı seviyede bulunmuştur. Encyclopædia Britannica Inc. şirketi ise ansiklopedilerindeki maddelerin ödül kazanmış ünlü akademisyenler tarafından hazırlandığını belirterek bu araştırmayı hatalı bulmuştur.
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