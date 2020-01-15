Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı doğrultusunda Wikipedia için konulan erişim engeli kararını kaldırdı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, karar gereğinin yapılması üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildi. BTK’nın bu karar doğrultusunda Nisan 2017’den beri kapalı olan Wikipedia’yı kısa bir süre içerisinde yeniden erişeme açması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi geçen ay 6'ya karşı 10 oyla Wikipedia’nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Yüksek Mahkeme bu kararının gerekçesini yayımladı. Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını belirten gerekçede, erişim engeli kararının kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişme hakkını sınırlandırdığı vurgulandı. AYM ihlalin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğini erişim yasağını koyan Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne öğle saatlerinde gönderdi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI KALKTI

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, AYM’nin ihlal kararı doğrultusunda, Wikipedia’ya ilişkin Nisan 2017’de aldığı erişim engeli kararını kaldırdı. Bu karar sonrası Wikipedia’nın yeniden erişime açılmasına dair herhangi bir yasal engel kalmadı.

GÖZLER BTK’DA

Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararı Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu’na derhal gönderilmesine de karar verdi. BTK’nın bu karar uyarınca Wikipedia’yı kısa bir süre içerisinde yeniden erişime açması bekleniyor.