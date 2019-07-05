WiFi şifre değiştirme

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Wifi genellikle evlerde kullanılan, internete bağlanma aracı olarak bilinmektedir. Evde ki sabit internetimizin şifresini unutabilir ve ya tercihen değiştirmek isteyebiliriz. Peki WiFi şifresi nasıl değiştirilir? Modem WiFi Şifresi değiştirme yöntemi nelerdir?
WİFİ ŞİFRE DEĞİŞTİRME
WiFi router'ları, yönetim arayüzüne girebilmeniz için varsayılan bir şifreyle gelirler. Bu şifreyi kullanarak router'ın ayarlarını değiştirebilir, kendi şifrenizi belirleyebilirsiniz. Varsayılan şifreyi kendi şifrenizle değiştirmeniz özellikle önem taşıyor, aksi halde ağınıza erişebilen herhangi biri, onu kontrolü altına alabilir, intenet bağlantınızı siz farkında olmadan kullanabilir. Bunun yanında farklı bir şifreye sahip olan WiFi, yani kablosuz ağ için de bir şifre belirlemeniz gerekiyor.
WiFi ağınızın şifresi, router'ınız tarafından kontrol edilir. Bu yüzden ayarı router'ınıza bağlanarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle router'ınızın yerel IP adresini öğrenmelisiniz. Windows 7, 8, 8.1 ve 10'da Win + C tuşlarına basın, cmd yazın ve Enter'a basarak Komut Satırı'nı açın. Komut satırında ipconfig yazıp Enter'a basın. Router'ınızın IP'sini şu an bağlı olduğunuz ağın altında, "Varsayılan ağ geçidi"nin karşısında göreceksiniz. Burada 192.168.1.1 gibi bir adres göreceksiniz, bu adresi panoya kopyalayın veya bir kenara not alın.
Modem Arayüzüne Giriş
Şimdi az önce bulduğunuz IP adresini web tarayıcınızın adres çubuğuna yazıp Enter'a basın. Router'ınızın kullanıcı adını ve parolasını girerek oturum açmanız gerekecek. Daha önce bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, genellikle "admin" kullanıcı adı ve yine "admin" parolasıyla giriş yapabilirsiniz. Parola çalışmıyorsa, modeminizin arkasına bakın veya modeminizin modelini yazarak parolayı internette araştırın.
Varsayılan parola ile giriş yapamıyorsanız, router'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir.
Airties Modemlerde WiFi Şifresi Nasıl Değiştirilir?
Airties marka router'larda WiFi şifresini değiştirmek için önce router'ın kullanıcı arayüzüne oturum açın (önceki adımda belirttiğimiz gibi). Airties router'ların IP adresi olarak 192.168.2.1'i kullandığını söyleyelim.
Oturum açtıktan sonra "Kablosuz" ana menüsünün altından "Kablosuz Ağ Ayarları" üzerine tıklayın. Açılan ekranda "Kablosuz Ağ Adı (SSID)" bölümüne yeni bir kablosuz ağ adı yazarak, WiFi ağınızın adını değiştirebilirsiniz.
Güvenlik seçeneğinden WPA/WPA2'yi seçin ve "Parola" alanına en az sekiz karakterden oluşan bir parola girerek Kaydet üzerine tıklayın. Hepsi bu kadar, WiFi ağınızın şifresini değiştirmiş oldunuz. Bu adımdan sonra WiFi ağınıza bağlı tüm cihazları bu yeni şifreyle tekrar bağlamanız gerekecek.
Zyxel Modemlerde WiFi Şifresi Nasıl Değiştirilir?
Web tarayıcınızın URL alanına 192.168.1.1 yazın ve Enter'a basın. Kullanıcı adı ve şifreyi daha önce değiştirmediyseniz, admin ve ttnet'i kullanmayı deneyin.
Router arayüzüne giriş yaptıktan sonra "Ağ ayarı" bölümüne gelip, menüden "Kablosuz" üzerine tıklayın. Şimdi sayfayı biraz aşağı doğru kaydırın ve "Otomatik olarak şifre oluştur" yazısının yanındaki işareti kaldırın. Artık "Şifre" alanına kendi şifrenizi girebilirsiniz.
TP-Link Modemlerde WiFi Şifresi Nasıl Değiştirilir?
TP-Link modemlerin arayüzüne çoğunlukla web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak ve Enter'a basarak ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve ve şifre olarak admin yazın ve giriş yapın.
"Arayüz Ayarları" seçeneğine tıklayın ve ardından "Kablosuz" başlığına tıklayın. Modeminizin modeline görecekleriniz biraz değişiyor ancak "WPA-PSK/WPA2-PSK" güvenlik seçeneğini bulup etkinleştirmeniz gerekli.
Bu sayfada SSID bölümünde kablosuz ağınızın adını değiştirebilirsiniz. Ön Paylaşım Anahtarı bölümünü kullanarak kablosuz ağınızın şifresini belirleyebilirsiniz. Kolayca tahmin edilmeyecek bir şifre belirledikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın ve işlemi tamamlayın.
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