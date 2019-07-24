24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Whasapp'ta iki türlü mesaj silme seçeneği bulunur. Bunlardan biri "Benden sil" diğeri "Herkesten sil" seçeneğidir. Ancak, "Herkesten sil" seçeneği seçeneğini kullanabilmenin mesaj gönderildikten itibaren belli bir süresi vardır. Peki Whatsapp'ta mesaj silme süresi ne kadar? İşte detaylar...
WHATSAPP'TA MESAJ SİLME SÜRESİ NE KADAR?
Dünya üzerinde 1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip Whatsapp'ta bazen kullanıcılar tarafından gönderilen mesajlar silinmek istenilebiliyor. Karşı tarafa gönderilen mesajı, karşı taraf mesajı görmüş olsa dahi "Herkesten sil" butonunu kullanarak silebilirsiniz. Ancak sadece belli bir süre için... Bu süre "Herkesten sil" özelliği ilk çıktığında 7 dakika idi. Ancak daha sonradan 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı. Yani, karşı tarafa yolladığınız herhangi bir mesajı "Herkesten sil" seçeneği sayesinde 1 saat 8 dakika 16 saniye içerisinde mesajın yollandığı kişi veya kişiler mesajı görse bile silebilirsiniz. Fakat mesajı sadece kendi ekranınızdan kaldırmak istiyorsanız bunun için bir saat sınırlamanız yok. Hatta silmek istediğiniz gelen veya gönderilen mesajlarınızı kendi ekranınızdan seçerek toplu şekilde de silebilirsiniz.
WHATSAPP'TA MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?
Mesajı herkesten silmek için:
Mesajı kendi ekranınızdan silmek için:
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