Satışı gerçekleştiren emlak ofisi Montague Real Estate tarafından yapılan açıklamaya göre adı açıklanmayan Avrupalı alıcı ile pazarlıklar WhatsApp üzerinden yapıldı. Alıcıya adanın bir videosu yollandı ancak, söz konusu alıcı adayı ziyaret etmeden satın aldı.