WhatsApp toplu mesajlaşma nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan WhatsApp toplu mesajlaşma özelliğini yayından kaldırıyor.

WHATSAPP TOPLU MESAJLAŞMA NEDİR?

Toplu Mesaj Listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz.

Toplu Mesaj Listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerin kaydedilmiş listeleridir. Böylece mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri tekrar seçmenize gerek kalmaz.

Bu, yeni bir toplu mesaj listesi oluşturacaktır. Toplu Mesaj listesine mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilir. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür; yolladıkları mesaj Toplu Listedeki diğer kişilere iletilmez.

WHATSAPP TOPLU MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ NEDEN KALDIRILDI?

WhatsApp toplu mesaj engeli bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz.

Ek olarak, 7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar.

Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir. Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildirir.