WhatsApp Hesap Silme: WhatsApp Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Peki WhatsApp hesap silme işlemlerinin nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Aslında bunu uygulamak çok da zor değil.

Şimdi bu yazıyı okuyun, WhatsApp hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır bunu öğrenin. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar…

WhatsApp Hesap Silme

Öncelikle WhatsApp hesap silme adımlarından bahsedelim. Eğer telefonunuz iPhone değilse ve Android ise o zaman şu adımları izlemelisiniz:

- WhatsApp’a gelin.

- Diğer seçenekler bölümünü tıklayın ve Ayarları seçin.

- Sonrasında Hesap yazısına ve buradan da Hesabımı Sil yazısına tıklayın.

- Telefon numaranızı uluslararası formatta eksiksiz bir şekilde girin.

- Ardından Hesabımı Sil seçeneğine dokunun.

- Karşınıza çıkan sayfada neden hesap silmek istediğiniz sorulacak. Bunu cevaplayın.

- Tekrar Hesabımı Sil deyin.

Evet, hepsi bu kadar. Yapmanız gereken bütün adımları tamamlamış olacaksınız. Şimdi gelelim iOS’larda durum nasıl ve o telefonlarda WhatsApp hesap silme adımları neler?

- Yine WhatsApp açın.

- Ardından Ayarlar’ gelin ve Hesap seçeneğine girin.

- Hesabımı Sil seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.

- Telefon numaranızı girin ve tekrar ‘Hesabımı Sil’ yazısını seçin.

İşte bu işlemler de bu kadar sürecek. Ekstra onaylamanız ve neden belirtmeniz gerekmiyor. Bu işlemleri tamamlayarak WhatsApp hesabınızı silmiş olacaksınız.

WhatsApp Hesabı Silinirse Ne Olur?

Aslında burada en çok merak edilen konulardan birisi de WhatsApp hesabı silinirse ne olur sorusu. Hemen sizlere bu sorunun da cevabını aktaralım.

Eğer WhatsApp hesap silmek isterseniz ve işlemleri tamamlarsanız, sizi şunlar bekliyor:

- Hesabınıza tekrar erişemeyeceksiniz.

- Hesap bilgileriniz ve profil fotoğrafınız silinecek.

- Bütün WhatsApp gruplarından silineceksiniz.

- Mesaj geçmiş yedeğiniz de silinecek.

- Bunlara ek olarak WhatsApp bilgilerinin tamamının silinmesi 90 gün sürebiliyor. Bu sebeple de verilerinizi kullanmak ve kurtarmak istiyorsanız mutlaka yedeklemeyi unutmayın.

WhatsApp Geçici Olarak Kapatma

Size şöyle bir alternatif de sunalım. WhatsApp hesabınızı silmek yerine kısa bir süreliğine devre dışı bırakabilirsiniz. İsterseniz direk uygulamayı silebilirsiniz isterseniz de farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Ayarlar seçeneğinin içerisinde yer alan Uygulamalar seçeneğini tıklayın.

- Sonrasında Tümü’ne gelin ve WhatsApp’ı seçin.

- Son olarak ‘Durmaya zorla’yı işaretleyin.

- Böylece WhatsApp’tan gelen bildirimlerin hiçbirini almayacaksınız.

- WhatsApp’a girmeden hesap silme işlemleri de bu şekilde yapılıyor. Direk olarak uygulamayı silebilirsiniz.

Artık WhatsApp sıfırlama nasıl yapılır ve WhatsApp hesap sildikten sonra tekrar açılır mı biliyorsunuz. Ama size birkaç bilgi daha aktarabiliriz.

Eğer hesabınızı sildiyseniz ya da devre dışı bıraktıysanız kullanılmayan hesaplar 120 gün boyunca bekler. Bu süre sonrasında da tamamen silinir. Artık hiçbir şekilde hesabınıza ulaşamazsınız. WhatsApp silme işlemini gerçekleştirmeden önce birkaç kez düşünmek isteyebilirsiniz. çünkü sonrasında tekrar kurmak zorunda kalabilirsiniz.

Ayrıca başka bir telefona geçeceksiniz ve sohbetinizi de geçirmek istiyorsanız bütün yedeklemeleri düzgün bir şekilde yapmayı unutmayın. Böylece sonrasında tekrar eski sohbetlerinize ulaşabileceksiniz, gruplardan atılmayacaksınız ve tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız.

İki Adımlı Doğrulama Faktörü Sıfırlama

Bazen güvenlik amaçlı WhatsApp hesabımıza iki adımlı doğrulama faktörü ekleyebiliriz. Ama ne yazık ki bunu unutabiliriz de. Aslında bunu da sıfırlamak oldukça basit.

E posta adresinizle sıfırlayabilirsiniz.

- WhatsApp’ı açın

- Anahtarınızı mı unuttunuz seçeneğine tıklayın ve e posta adresine gönder yazısını onaylayın.

- E postanıza bir sıfırlama bağlantısı gönderilecek.

- Girin ve onaylayın.

Ardından tekrar WhatsApp’a gelin ve Anahtarınızı mı unuttunuz seçeneğini işaretleyin. Sıfırla deyin ve bekleyin. İşte bu kadar.