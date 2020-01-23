Milyonlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp uygulamasının nasıl yükleneceğini sizler için derledik. Whatsapp uygulamasını iOS ve Android işletim sistemlerine sahip tüm akıllı cihazlarda ücretsiz bir şekilde indirip kullanmak mümkün. Peki whatsapp nasıl yüklenir, whatsapp hesabı nasıl açılır? İşte yanıtlar...

WHATSAPP ANDROID CİHAZLARA NASIL YÜKLENİR?

Öncelikle telefonunuzun Google Play uygulamasını açın. Buradan arama tuşuna WhatsApp yazarak, uygulamayı yükleyin.

WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra ekranda göreceğiniz "Türkiye" ibaresini seçin ve cep telefonu numaranızı yazın. Doğrulama işleminin ardından Whatsapp'ı kullanabilirsiniz.

WHATSAPP iOS CİHAZLARDA NASIL YÜKLENİR?

Öncelikle telefonunuzun App Store uygulamasını açın. Buradan arama tuşuna WhatsApp yazarak, uygulamayı yükleyin.

WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra ekranda göreceğiniz "Türkiye" ibaresini seçin ve cep telefonu numaranızı yazın. Doğrulama işleminin ardından Whatsapp'ı kullanabilirsiniz.