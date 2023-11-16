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        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp "Gizlilik Kontrolü" özelliğini Türkiye'de yayınlandı! WhatsApp Gizlilik Kontrolü nedir ve nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp "Gizlilik Kontrolü" özelliğini yayınlandı! WhatsApp Gizlilik Kontrolü nasıl yapılır?

        WhatsApp'ın yeni "Gizlilik Kontrolü" özelliği kullanıcıların haklarını saklama koşullarını en üst seviyeye çıkaran bir yenilik. Kullanıcılar bu özellik sayesinde kendileriyle kimlerin iletişime geçebileceğini kontrol edebilecek. İşte WhatsApp "Gizlilik Kontrolü" özelliğine dair bilinmesi gerekenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:35
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        • 1

          YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE ERİŞİME AÇILDI

          WhatsApp popüler sosyal medya uygulamasının güvenlik önlemlerini güçlendirmek için yakın zamanda Android ve iOS cihazlarda Gizlilik Kontrolü özelliğini yayınladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık kişilerini kontrol edebilecek ve istenmeyen aramalar ile mesajları engelleyebilecek.

        • 2

          BİLİNMEYEN ARAMALAR VE MESAJLAR ENGELLENEBİLECEK

          Ayrıca WhatsApp kullanıcıları dilerse grup eklemelerini yönetebilir, bilinmeyen aramaları susturabilir ve engellenen kişileri yönetebilir. Tüm yeniliklerin yanı sıra kullanıcılar çevrimiçi durum ve etkinlik de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini kiminle paylaşmak istediklerini de seçebilecek.

        • 3

          SADECE SEÇİLEN KİŞİLER BİLGİLERİNİZİ GÖREBİLİR

          İsteyen kullanıcılar hedef kitle belirleyerek isterlerse profil fotoğraflarını, son görülme ve çevrimiçi durumlarının görünürlüğünü sadece bu kitleye gösterebiliecek.

        • 4

          DİLEYEN KULLANICILAR MESAJ VE MEDYALARINA KISITLAMA GETİREBİLİR

          Bir diğer gizlilik kontrolü ise varsayılan mesaj zamanlayıcısı ve uçtan uca şifrelenmiş yedeklenmeler. Kullanıcılar bu ayarları da yöneterek mesajlarına ve medyalarına erişimi kısıtlayabilecek.

          Son olarak WhatsApp kullanıcıları ekstra güvenlik katmanı eklemek isterlerse parmak izi kilidi veya iki adımlı doğrulama kontrolü kullanarak mesajlarını güvene alabilir.

          Kaynak: Meta Blog

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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