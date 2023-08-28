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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United, Mohammed Kudusü renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        West Ham United, Mohammed Kudusü renklerine bağladı

        İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Ganalı forvet oyuncusu Mohammed Kudus'ü Ajax'tan transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:16 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:16
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        Mohammed Kudus'ün yeni takımı
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        West Ham United Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Gana Milli Takımı formasını 24 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Ajax Kulübünün açıklamasında ise Kudus'ün bonservis bedelinin 43 milyon avro olduğu ve miktarın ek ödemelerle 46 milyon avroya çıkabileceği belirtildi.

        Profesyonel kariyerine Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Kudus, 2020 yazında gittiği Ajax'ta 2 lig, bir de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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