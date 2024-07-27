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        Haberler Spor Transfer Wesley transferinde Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye transferde İngiltere'den rakip

        Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Wesley hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:22
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          UOL Esporte'de yer alan habere göre bir İngiliz kulübü, transferde Fenerbahçe'ye rakip oldu.

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          Sarı lacivertlilerin Corinthians'a teklifinin 18 milyon Euro olduğu aktarılan haberde, İngiliz ekibinin teklifinin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

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          Haberde, önümüzdeki hafta transfer ile ilgili daha keskin gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.

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          Altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takım forması ile toplamda 78 maça çıkan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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