Fenerbahçe'ye transferde İngiltere'den rakip
Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Wesley hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı
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UOL Esporte'de yer alan habere göre bir İngiliz kulübü, transferde Fenerbahçe'ye rakip oldu.
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Sarı lacivertlilerin Corinthians'a teklifinin 18 milyon Euro olduğu aktarılan haberde, İngiliz ekibinin teklifinin daha yüksek olduğunun altı çizildi.
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Haberde, önümüzdeki hafta transfer ile ilgili daha keskin gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.
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Altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takım forması ile toplamda 78 maça çıkan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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