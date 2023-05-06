Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 31. haftasında Wohninvest Weser Stadı’nda Werder Bremen’i 2-1 yendi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih 62. dakikada Serge Gnabry ve 72. dakikada Leroy Sane’nin ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Werder Bremen 87. dakikada Niklas Schmidt ile bir gol buldu ve skoru 2-1’e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip geldi.

Bayern Münih puanını 65’e çıkararak bir maç eksiği bulunan Borussia Dortmund’un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Werder Bremen 35 puanla 12. sırada yer alıyor.