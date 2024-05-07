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        Haberler Spor Basketbol NBA Wembanyama, NBA'de yılın çaylağı seçildi - Basketbol Haberleri

        Wembanyama, NBA'de yılın çaylağı seçildi

        NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 2023-24 sezonunda yılın çaylağı ödülünü kazandı. Bu ödülü kazanan ilk Fransız oyuncu olan Wembanyama, Karl-Anthony Towns'tan sonra oy birliğiyle seçilen ikinci oyuncu oldu. Ayrıca Spurs formasıyla bu ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu. Wembanyama, sezonda sayı, ribaunt, blok ve asist ortalamalarıyla tarihin en iyi çaylak performansını sergiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:36
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        NBA'de yılın çaylağı seçildi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 2023-24 sezonu yılın çaylağı ödülünün sahibi oldu.

        NBA'den yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcunun, Karl-Anthony Towns'ın (2015-2016) ardından oy birliğiyle yılın çaylağı seçilen ilk oyuncu olduğu duyuruldu.

        Victor Wembanyama, 1952-1953 sezonundan bu yana her yıl verilen ödülü kazanan ilk Fransız oyuncu oldu.

        Wembanyama, aynı zamanda David Robinson (1989-90) ve Tim Duncan'dan (1997-98) sonra Spurs formasıyla bu onuru kazanan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        Fransız basketbolcu, 2023-2024 normal sezonunda maç başına sayı (21,4), ribaunt (10,6) ve blok (3,6) ortalamalarında tarihin en iyi çaylak oyuncusu olurken, asistlerde (3,9) dördüncü ve top çalmada ise (1,2) ikinci sırada yer aldı.

        Wembanyama, NBA'de bir sezonda en az bin 500 sayı, 700 ribaunt, 250 asist, 250 blok ve 100 üçlük atan ilk oyuncu oldu.

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