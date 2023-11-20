Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan Wednesday'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Yönetmenliğini dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Tim Burton'un üstlendiği dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?
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Dünya genelinde ilk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan Wednesday dizisi, 22 Kasım 2022 itibariyle Netflix'te izleyicilerle buluşmuştu. Komedi ile korkuyu harmanlayan ve başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı yeniden gündeme geldi. İşte, detaylar...
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WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.
WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI
Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.
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WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.
Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.
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WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Wednesday Addams - JENNA ORTEGA
Enid Sinclair EMMA MYERS
Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE
Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN
Bianca Barclay - JOY SUNDAY
Ajax - GEORGIE FARMER
Eugene - MOOSA MOSTAFA
Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE