WeChat Çin'de geliştirilen ücretsiz bir sesli ve yazılı mesajlaşmaya yarayan mesaj uygulamasıdır. Uygulama ile arkadaşlarınızla sohbet edebilir, haber okuyabilir ve Resmi Hesaplar ve Mini Programlar üzerinde yer alan yerel hizmetleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. WeChat, TRUSTe tarafından onaylanmış olan tek sohbet uygulamasıdır. Fakat Çin'de pek çok skandala imza attığını da belirtmeden geçemeyiz. İzinsiz veri topladığı ve işlediğine dair pek çok haber bulunmaktadır.
WECHAT ÖZELLİKLERİ
• SOHBET ETMENİN DAHA FAZLA YOLU: Metin, fotoğraf, ses, video, konum paylaşma özellikleri ile arkadaşlarınızla kolayca iletişim kurabilirsiniz. 500 kişiye kadar sohbet grubu oluşturabilirsiniz.
• SESLİ VE VİDEO GÖRÜNTÜLÜ ARAMA: Dünyanın neresinde olursanız olun, yüksek kalite ses ve video araması yapabilirsiniz. 9 kişiye kadar video arama grubu oluşturabilirsiniz.
• GERÇEK ZAMANLI KONUM: Yön tarifi açıklamada çok iyi değil misiniz? Bir dokunma ile gerçek zamanlı konumunuzu paylaşın.
• ANLAR: En sevdiğiniz anlarınızı unutmayın. Kişisel Anlar akışınızda fotoğraf, video ve daha fazlasını arkadaşlarınızla paylaşın.
• ZAMAN KAPSÜLÜ (YENİ!): Günlük gözlemlerinizi paylaşın. 24 saat boyunca yayında kalan ve günlük yaşantınıza ait olan kısa videoları Zaman Kapsülü üzerinde paylaşabilirsiniz.
• ÇIKARTMA GALERİSİ: Sohbet sırasında kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olacak, en sevdiğin çizgi film ve film karakterlerinin de aralarında bulunduğu binlerce eğlenceli, animasyonlu çıkartmaya göz atmayı unutmayın.
WECHAT GÜVENLİKLİ Mİ?
WeChat uygulamasında sadece şifreleme özelliği bulunmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!