WeChat Çin'de geliştirilen ücretsiz bir sesli ve yazılı mesajlaşmaya yarayan mesaj uygulamasıdır. Uygulama ile arkadaşlarınızla sohbet edebilir, haber okuyabilir ve Resmi Hesaplar ve Mini Programlar üzerinde yer alan yerel hizmetleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. WeChat, TRUSTe tarafından onaylanmış olan tek sohbet uygulamasıdır. Fakat Çin'de pek çok skandala imza attığını da belirtmeden geçemeyiz. İzinsiz veri topladığı ve işlediğine dair pek çok haber bulunmaktadır.

WECHAT ÖZELLİKLERİ

• SOHBET ETMENİN DAHA FAZLA YOLU: Metin, fotoğraf, ses, video, konum paylaşma özellikleri ile arkadaşlarınızla kolayca iletişim kurabilirsiniz. 500 kişiye kadar sohbet grubu oluşturabilirsiniz.

• SESLİ VE VİDEO GÖRÜNTÜLÜ ARAMA: Dünyanın neresinde olursanız olun, yüksek kalite ses ve video araması yapabilirsiniz. 9 kişiye kadar video arama grubu oluşturabilirsiniz.

• GERÇEK ZAMANLI KONUM: Yön tarifi açıklamada çok iyi değil misiniz? Bir dokunma ile gerçek zamanlı konumunuzu paylaşın.

• ANLAR: En sevdiğiniz anlarınızı unutmayın. Kişisel Anlar akışınızda fotoğraf, video ve daha fazlasını arkadaşlarınızla paylaşın.

• ZAMAN KAPSÜLÜ (YENİ!): Günlük gözlemlerinizi paylaşın. 24 saat boyunca yayında kalan ve günlük yaşantınıza ait olan kısa videoları Zaman Kapsülü üzerinde paylaşabilirsiniz.

• ÇIKARTMA GALERİSİ: Sohbet sırasında kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olacak, en sevdiğin çizgi film ve film karakterlerinin de aralarında bulunduğu binlerce eğlenceli, animasyonlu çıkartmaya göz atmayı unutmayın.

• ÖZEL ÇIKARTMALAR (YENİ!): Özel çıkartmalar ve selfie çıkartmalar ile sohbet içeriklerinizi daha özel kılın.• RESMİ HESAPLAR: Orijinal içeriklere ve haberlere sahip binlerce hesabı takip edin.• MİNİ PROGRAMLAR: WeChat uygulaması ile kullanıldığında, İlave bir yükleme işlemine gerek duymayan sayısız üçüncü parti hizmetleri, size telefon belleğinizde daha fazla yer ve zaman kazandıracak.• EN İYİ HİKAYELER: Arkadaşlarınızın okumuş olduğu en son metinleri görün ve sayısız içeriği keşfedin.• OYUNLAR: WeChat Mini Oyunları ve Tencent Games arasından seçtikleriniz ile arkadaşlarınız ile birlikte yarışıp, muhteşem bir eğlencenin tadını çıkarın (Belirli bölgelerde mevcuttur).• WERUN: Arkadaşlarınız ile günlük olarak rekabet edebileceğiniz WeRun adım sayınızı senkronize etmek için Healthkit ve Health uygulama verilerini kullanın. "Ayarlar" > "Genel" > "Eklentiler" üzerinden WeRun özelliğini etkinleştirin.• DİL DESTEĞİ: 20 farklı dil desteği, arkadaşlarınız tarafından gönderilen mesajları ve yayınlanan Anları anında çevirme özelliğinden faydalanın.

WECHAT GÜVENLİKLİ Mİ?

WeChat uygulamasında sadece şifreleme özelliği bulunmaktadır.