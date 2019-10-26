26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Washington yönetimi, Ankara ile NATO ülkeleri arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türk yetkililere baskı yapmayı sürdürüyor.
Reuters'in haberine göre adı açıklanmayan bir ABD Dışişleri yetkilisi, Washinton'un Ankara'ya, S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi konusunda baskıyı sürdürdüğünü söyledi.
Adı açıklanmayan yetkili, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi. Türkiye ile bu konuda görüşmelerin devam ettiğini kaydeden yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkili, S-400'ler konusunun Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'nı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu vurguladı. Yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" diye konuştu.
'PATRIOT VEREBİLİRİZ'
Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların üzerinde de çalışıyoruz. CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hâlâ Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.
Yetkili, Türkiye’nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının en ideal seçenek olduğunun altını çizerken, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık sorun bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar Temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.
Rus yetkililer, S-400 sevkiyatının tamamlandığını, ayrıca Ankara'yla ikinci parti füze satışı konusunda görüşmelerin de sürdüğünü açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!