Washington yönetimi, Ankara ile NATO ülkeleri arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türk yetkililere baskı yapmayı sürdürüyor.

Reuters'in haberine göre adı açıklanmayan bir ABD Dışişleri yetkilisi, Washinton'un Ankara'ya, S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi konusunda baskıyı sürdürdüğünü söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi. Türkiye ile bu konuda görüşmelerin devam ettiğini kaydeden yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, S-400'ler konusunun Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'nı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu vurguladı. Yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" diye konuştu.

'PATRIOT VEREBİLİRİZ'

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların üzerinde de çalışıyoruz. CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hâlâ Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

Yetkili, Türkiye’nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının en ideal seçenek olduğunun altını çizerken, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık sorun bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar Temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.

Rus yetkililer, S-400 sevkiyatının tamamlandığını, ayrıca Ankara'yla ikinci parti füze satışı konusunda görüşmelerin de sürdüğünü açıklamıştı.