Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Washington Post: ABD kendi yasalarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi

        Washington Post: ABD kendi yasalarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi

        İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi. Washington Post'ta yer alan haberde, ABD'nin yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığı dile getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 07:32 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Washington Post, ABD'nin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiğini ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığını yazdı.

        Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail'e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi.

        Gazze'de artan ölü sayısı, ABD'nin sivillerin güvenliğini sağlama sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirirken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail'e silah tedariki konusunda giderek artan bir baskı altına girdi.

        İnsan hakları örgütleri ve Biden'ın Demokrat Partisi içinde bir grup, ABD'nin İsrail'e yaptığı silah akışını mercek altına aldı.

        REKLAM

        ABD'nin yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları, uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, silah transferi yapılmamasını gerektiriyor.

        Söz konusu kurallar çerçevesinde gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, İsrailli muhataplarıyla ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini anladıklarından emin olmak için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ancak Washington yönetiminin, İsrail'in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti.

        Yetkiler ayrıca, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna ilişkin eş zamanlı bir değerlendirme yapılamadığını çünkü İsrail güçlerinin operasyonları planlamak için kullandıkları istihbaratı paylaşmadıklarını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Habertürk Anasayfa