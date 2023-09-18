Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddiaları gündemi sallamıştı! L-Gante'den Icardi'yi sinirlendirecek açıklama geldi!
Bir dönem Wanda Nara ile görüntülenen ve aşk yaşadığı iddia edilen Rapçi L-Gante, 6 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği zaman ile ilgili konuştu. Ünü rapçinin Nara hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.
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Icardi ile ayrıldığı dönemlerde L-Gante ile bir birliktelik yaşayan Wanda Nara hakkında ünlü rapçiden beklenmedik açıklamalar geldi. L-Gante 6 aylık cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlatırken, Icardi'nin eşi Wanda hakkında da itiraflarda bulundu.
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"The Run of the Show" programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın L-Gante'den hamile olduğunu iddia etmişti. Konuyla ilgili her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemişti böylelikle iddia doğrulanmamıştı.
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"BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM"
Arjantinli Rapçi L-Gante açıklamasında: "Wanda şu anda Arjantin'de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda'ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)" ifadelerini kullandı.
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L-Gante açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri"
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Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrıldığı dönemlerde, sosyal medya hesabından L-Gante ile samimi fotoğraflar yayınlıyordu.
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