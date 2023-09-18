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        Haberler Magazin Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddiaları gündemi sallamıştı! L-Gante'den Icardi'yi sinirlendirecek açıklama geldi!

        Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddiaları gündemi sallamıştı! L-Gante'den Icardi'yi sinirlendirecek açıklama geldi!

        Bir dönem Wanda Nara ile görüntülenen ve aşk yaşadığı iddia edilen Rapçi L-Gante, 6 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği zaman ile ilgili konuştu. Ünü rapçinin Nara hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:56
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        • 1

          Icardi ile ayrıldığı dönemlerde L-Gante ile bir birliktelik yaşayan Wanda Nara hakkında ünlü rapçiden beklenmedik açıklamalar geldi. L-Gante 6 aylık cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlatırken, Icardi'nin eşi Wanda hakkında da itiraflarda bulundu.

        • 2

          "The Run of the Show" programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın L-Gante'den hamile olduğunu iddia etmişti. Konuyla ilgili her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemişti böylelikle iddia doğrulanmamıştı.

        • 3

          "BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM"

          Arjantinli Rapçi L-Gante açıklamasında: "Wanda şu anda Arjantin'de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda'ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

        • 4

          L-Gante açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri"

        • 5

          Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrıldığı dönemlerde, sosyal medya hesabından L-Gante ile samimi fotoğraflar yayınlıyordu.

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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