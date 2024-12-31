Wanda Nara, yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü

"KENDİ HAKKIMDA KORKUNÇ ŞEYLER DUYDUM"

Noel’i, kızlarıma selam veremeden ve onları göremeden geçirdim; bu benim onlardan uzak geçirdiğim ilk Noel'di. Kendim hakkında korkunç şeyler duydum ve çocuklarımın telefonlarını alarak bu yanlış bilgileri görmelerini engelledim. Onlar, benim nasıl bir anne ve insan olduğumu biliyorlar. Çünkü hayatımın her dakikasını onlara adadım ama beni sevenlerin bu yalanları duyması güzel olmadı.