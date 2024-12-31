Wanda Nara, yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü
Mauro Icardi ile boşanma süreci ve hakkında çıkan skandallarla gündemden düşmeyen Wanda Nara, yeni yıl paylaşımında içini döktü; "Kimseyi aldatmadım"
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2024'de Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki ihanet iddiaları gündemi sarstı. Boşanma süreci, karşılıklı mesajların ifşasıyla inatlaşmaya dönüştü ve cinsiyete dayalı şiddet suçlamalarıyla karakolda son buldu. Velayet mücadelesi sırasında, Wanda Nara'nın Icardi'yi iki yıl önce Inter Milan'da takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı ortaya çıktı. Icardi'nin bu durumu bildiği halde evliliğine devam etmesi dikkat çekti.
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Son olarak Wanda Nara, sosyal medya hesabından yeni yılı kutlayan birkaç paylaşım yapıp kendince haksılzlığa uğradığını iddai ederek içini takipçilerine döktü.
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Benim için çok özel bir yıl sona erdi. Her zaman güzel şeyler gösteriyorum ve diğerlerini paylaşmanın adil olduğunu hissediyorum, tatilleri çocuklarım olmadan geçirdim çünkü annelerinin tekrar güçlü olması ve aynı zamanda yurtdışında yaşayan ve tüm yıl boyunca bana güvenen babalarıyla birlikte 15 gün geçirmeleri adil.
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"HER ZAMAN DOĞRUYU SÖYLERİM"
Bana yapılmayan şeylerle kirletmeye çalıştılar, kimseyi aldatmadım. Seçimim ne kadar zor olsa da her zaman doğruyu söylüyorum. Dürüstlüğüm için savaşıyorum ve gerekirse ekran görüntüleriyle versiyonumu doğrulamak için sonuna kadar gidebilirim.
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"KENDİ HAKKIMDA KORKUNÇ ŞEYLER DUYDUM"
Noel’i, kızlarıma selam veremeden ve onları göremeden geçirdim; bu benim onlardan uzak geçirdiğim ilk Noel'di. Kendim hakkında korkunç şeyler duydum ve çocuklarımın telefonlarını alarak bu yanlış bilgileri görmelerini engelledim. Onlar, benim nasıl bir anne ve insan olduğumu biliyorlar. Çünkü hayatımın her dakikasını onlara adadım ama beni sevenlerin bu yalanları duyması güzel olmadı.
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"ADALETİN GELMESİNİ BEKLİYORUM"
Ayrı bir kadın olarak her şeyi tek başıma üstleniyorum ve adaletin gelmesini bekliyorum. İnsanların kıskançlık veya hayal kırıklıklarıyla yaptıkları haksız yorumları taşıdım, beni tanımayanlardan gelenler. Wanda Nara olmayan kadınların, elleri bırakıldığında ne yaptığını bilmek beni endişelendiriyor. Bu hayattaki geçişimin diğer kadınlara daha güçlü olmaları ve çocukları için daha hızlı çözümler bulmaları konusunda yardımcı olmasını umuyorum.
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2024 sona eriyor ve bana çok daha fazla deneyim ve güç kattı. Çok seyahat ettim, paramı buna harcıyorum ve herkesi tatile davet ediyorum; sonuçta yanımızda götürebileceğimiz tek şey bu. 2025’te hayatımı, çocuklarımı ve benimle olmak isteyenleri keyifle yaşamak istiyorum.
Fotoğraflar: Instagram