Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara'nın kardeşi Türkiye'ye geldi! İkilinin cami pozları olay oldu!

        Wanda Nara'nın kardeşi Türkiye'ye geldi! İkilinin cami pozları olay oldu!

        Mauro Icardı'nın eşi Wanda Nara, her fırsatta Tarihi Yarımada'ya giderek çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak kız kardeşi Zaira Nara'yı Ayasofya'ya götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi'nin en az kendisi kadar ünlü eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

        • 2

          Sık sık magazin gündemine iddialı pozlarıyla gelen Wanda Nara'nın kardeşi de Türkiye'ye geldi. Ünlü isim kardeşine İstanbul turu yaptırdı.

        • 3

          Kardeşi Zaira Nara ile birlikte Ayasofya'ya giden ünlü isim, başörtülü fotoğraflarını "Kız kardeşim Türkiye'de" notuyla sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        • 4

          Wanda Nara'nın kardeşiyle paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden: "Öz yengem herkese doğru yolu gösteriyor", "Kim ne derse desin gerçekten çoğu türk ünlüden daha iyi tanıtıyor ülkemizi", "İstanbul İstanbul olalı görmedi böyle güzel" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Wanda Nara ve kardeşi Zaira Nara'nın pozları...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Habertürk Anasayfa