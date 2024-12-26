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        Haberler Magazin Wanda Nara, Mauro Icardi'den boşanmadan hakkında evlilik söylentileri çıktı - Magazin haberleri

        Wanda Nara, Mauro Icardi'den boşanmadan hakkında evlilik söylentileri çıktı

        Wanda Nara, rapçi sevgilisi L-Gante ile paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki yüzük detayıyla dikkat çekti. Bu durum, Nara'nın Icardi'den boşanmadan evlilik söylentilerine neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 20:31 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:00
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        • 1

          Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişki ve boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

        • 2

          Üç oğlunun babası Maxi Lopez ve sevgilisi L-Gante ile yaptığı paylaşımlar çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde adını yeni bir iddiayla gündeme taşıdı.

        • 3

          Mauro Icardi’nin, Inter Milan’da forma giydiği dönem, Wanda Nara’nın takım arkadaşı Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti.

        • 4

          Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri’nin bu iddiayı doğrulayan açıklamaları ise gündemi daha da hareketlendirdi. Guatier; “Eski kocam beni Wanda Nara ile aldattı. Bunu bana Mauro Icardi söyledi,” diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunmuştu.

        • 5

          Tüm bu gelişmelerin ardından, Wanda Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi gündemde kalmaya devam ediyor.

        • 6

          Son olarak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında parmağındaki yüzük detayı dikkat çekti. Bu paylaşım, Nara'nın, L-Gante ile evleneceği iddialarını güçlendirdi.

        • 7

          Wanda Nara yaptığı bu yüzüklü paylaşımla Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmadan ilişki yaşamaya başladığı sevgilisi L-Gante ile "Evleniyorlar mı?" şeklinde yorumlara neden oldu.

        • 8

          Ancak Wanda Nara'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

          Fotoğraflar: Instagram

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