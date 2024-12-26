Wanda Nara, Mauro Icardi'den boşanmadan hakkında evlilik söylentileri çıktı

Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri’nin bu iddiayı doğrulayan açıklamaları ise gündemi daha da hareketlendirdi. Guatier; “Eski kocam beni Wanda Nara ile aldattı. Bunu bana Mauro Icardi söyledi,” diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunmuştu.