14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vuslat oyuncuları, geçen hafta ekran yolculuğa başlayan ve bu akşam 2. yeni bölümüyle ekranlarda olacak Vuslat dizisi öncesinde araştırılıyor. Vuslat'ın yapımcılığını A23 Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. Dizinin başrolünü Kadir Doğulu ve Devrim Özkan paylaşıyor. Vuslat oyuncularına dair detaylar haberimizde...
KADİR DOĞULU (AZİZ) KİMDİR?
Kadir Doğulu ya da gerçek ismiyle Abdulkadir Doğulu 19 Nisan 1982'de Mersin'de dünyaya geldi. İlk olarak 2010'da Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ardından Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılının Şubat ayında Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.
DEVRİM ÖZKAN (FERİDE) KİMDİR?
Devrim Özkan 1996 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Devrim Özkan, oyunculuk performansı ile dikkat çeken yeni nesil oyuncular arasına girmeyi başarmıştır.
MEHMET ÖZGÜR (SALİH BABA) KİMDİR?
Mehmet Özgür 30 Ağustos 1970'te Korkuteli, Antalya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı. Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek, bir tv dizisinde rol üstlendi. Takoz İrfan rolüyle oynadığı Suskunlar dizisinde büyük ün kazandı daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Filinta gibi önemli dizilerde oynamıştır. Çeşitli tv dizileri ve sinema filmlerinde oyunculuk yapan Özgür, ayrıca bazı tiyatro oyunlarında yönetmenlik de yapmıştır.
ÜMİT KANTARCI (KEREM SALTUK) KİMDİR?
Ümit İbrahim Kantarcılar 10 Ekim 1987'de Antalya'da doğdu. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.
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