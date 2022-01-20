Tabancayla vurup, hastaneye bıraktılar

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen iki zanlının, olaydan sonra vurdukları şahsı hastaneye götürdüğü ortaya çıktı.
Olay, 12 Ocak saat 08.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki fırında meydana geldi. İddiaya göre, poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman (25), otomobille gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla karşılık veren Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. Toraman, bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Toraman, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelip, güvenlik kameralarını inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Toraman ile aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan ve sık sık tartışıp, birbirlerinin evini kurşunlayan Rıfat Ö. (26) ile arkadaşları Gökhan Ö. (40) ve Tarık B. (42) olduğunu belirledi.
Adresleri tespit edilen şüphelilerden Gökhan Ö. , Tarık B. ve Rıfat Ö.’yü sakladığı belirlenen Arif Ö. yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Rıfat Ö. ise bulunamadı.
Olay günü şüphelilerin, ciğer yemek için evden çıktığı, Toraman'ı görünce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Rıfat Ö.'nün otomobilden inip tabancayla ateş açtığı, Toraman'ın da karşılık vermesiyle kaçarken, düştüğü belirtildi. Bunun üzerine Gökhan Ö.'nün otomobilden inip ateş açtığı, Toraman'ın da bu silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği öne sürüldü.
TEKRAR OLAY YERİNE DÖNMÜŞLER
Silahlı saldırının ardından şüphelilerin kaçtıkları otomobili ara sokaklarda park edip, tekrar olay yerine döndüğü ve tabancayla vurdukları Toraman'ı yaralandığı yerden alıp hastaneye bıraktıktan sonra kayıplara karıştıkları bildirildi.
Emniyete götürülen Gökhan Ö. ifadesinde, "Rıfat araçtan indi ve Mücahit ile tartışmaya başladılar. Sonra birbirlerine tabancayla ateş açtılar. Ben de ortamı yatıştırmak için araçtan indim. Mücahit ateş etmeye devam edince, kendimi korumak için ben de sıktım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ö. ile Tarık B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Arif Ö. ise 10 bin TL kefalet ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adresinde bulunmayan Rıfat Ö.'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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