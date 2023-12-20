Vural Çelik: Ülkede mizah sorunu var
Ödül töreninde objektiflere yansıyan Vural Çelik, bir süredir ekranlarda yer almaması hakkında konuştu. Çelik, "Ülkede mizah sorunu var. Dram projeleri altyazılarla kolaylıkla yurt dışına servis ediliyor. Komedi ise daha etnik" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Vural Çelik, "Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması Ödül Töreni"ne katıldı. Uzun zamandır bir projede yer almayan Çelik, basın mensuplarıyla sohbet etti.
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"FİLM GERÇEK CEZAEVİNDE ÇEKİLDİ"
'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım' filmiyle kendisinin bir ödül alacağını ve çok gururlu olduğunu belirten Vural Çelik, projenin çekimlerinin gerçek cezaevinde ve gerçek mahkumlarla çekildiğini de dile getirdi.
Konuyla alakalı konuşan Vural Çelik, "İlk önce annemi gurulandırdığım için çok mutluyum. Beni yetiştiren büyüklerimi gururlandırdığım için mutluyum, milletimi gururlandırdığım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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"ÜLKEDE MİZAH SORUNU VAR"
Bir süredir ekranlarda yer almaması hakkında konuşan Vural Çelik, "Ülkede mizah sorunu var. Dram projeleri altyazılarla kolaylıkla yurt dışına servis ediliyor. Komedi ise daha etnik. Ülkenin Karadeniz, Doğu Trakya bölgelerine ait mizah anlayışı olduğu için yapımcılar bunu pek tercih etmiyor. Ülkemizde çok yetenekli komedi oyuncuları boşta" dedi.
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"DRAMA PROJELERİ SUNMUYORLAR"
Her kanalda haftada en az üç tane komedi dizisinin olmasının gerektiğini vurgulayan Vural Çelik, "Drama ile ilgili bir teklif gelmedi. Yapımcılar bizi komedi filmine layık gördükleri için drama projeleri sunmuyorlar. 'Kara Murat'ı oynamak için 40 kilo vermem gerekiyor. O atın beni kabul edeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanarak espri yaptı.
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"GÜLSE BİRSEL İLE YİNE AYNI PROJEDE ROL ALIRIM"
Vural Çelik, gazetecilerin, "Gülse Birsel ile bir daha rol alır mısınız?" sorusuna, "Tabii ki... Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir ancak üç günlük dünya. Önemli olan hataları unutup, geçmişte bırakıp, önümüze bakmak. Dünya ileri gidiyor, biz ileri gidiyoruz. 'Avrupa Yakası'nı 20 yıl önce yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi 50 yaşındayım. Üç günlük dünya. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten komedide bir avuç insanız. Projelere baktığınız zaman görmek istediğiniz insanı görürsünüz ve 'O da var, bu da var' dersiniz. Ama sen bir oyuncuya küssün, senarist bir oyuncuya küs, yapımcı bir oyuncuya küs, oyuncu bir yapımcıya küs... Ne olacak böyle?" şeklinde cevap verdi.
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"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"
Vural Çelik, basın mensuplarının, "Bu küslükler size engel oldu mu?" sorusuna ise, "Hayır, hiçbir zaman olmadı. Güneşi balçıkla sıvayamazsın" yanıtını verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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