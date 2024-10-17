Vural Çelik kimdir, kaç yaşındaydı? Vural Çelik neden öldü?
Avrupa Yakası'nda can verdiği Kubilay karakteri ile akıllara kazınan Vural Çelik'ten hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Vural Çelik'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklama, "Vural Çelik kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Vural Çelik'in ölüm nedeni, oynadığı filmleri ve hayatına ilişkin tüm detaylar...
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Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Peki, Vural Çelik neden öldü? Vural Çelik kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Vural Çelik'in biyografisi ve oynadığı yapımlar...
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VURAL ÇELİK ÖLDÜ MÜ?
Vural Çelik hayatını kaybetti. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu.
Güven, paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?
Vural Çelik'in neden öldüğü henüz açıklıklık kazanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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VURAL ÇELİK KİMDİR?
1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.
Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.
Vural Çelik 2014 yılında kalp krizi geçirmiştir. Ülkücü olan sanatçı MHP'ye yakınlığıyla bilinmektedir.
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Filmografisi
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun
G.O.R.A (2003) - Muhasebeci
Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem
Beni de Götür (2010) - Ahmet
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Diziler
Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam
Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat
Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu
Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural
Nuri (2011) - Mesut
Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa
Seksenler (2012-2014) - Niyazi
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