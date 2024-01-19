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        Haberler Sağlık Vücudu sessizce tehdit eden Behçet hastalığı! Bu belirtiler varsa mutlaka doktora koşun!

        Vücudu sessizce tehdit eden Behçet hastalığı! Bu belirtiler varsa mutlaka doktora koşun!

        Netflix platformunda yayınlanan ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu Kübra dizisi izleyiciyle buluştu. Dizinin bir bölümünde konusu geçen Behçet hastalığı ise merak konusu oldu. Peki, behçet hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Behçet hastalığının tedavisi var mı, ölümcül mü? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:19
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        • 1

          Behçet hastalığı, vücutta geniş bir etki alanına sahip olan ve genellikle sinsi ilerleyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık, çeşitli organ ve sistemleri etkileyebilir ve erken teşhis büyük önem taşır. Eğer belirtilerden şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız. İşte, Behçet hastalığının belirtileri ve bu rahatsızlıkla baş etme konusunda bilmeniz gerekenler!

        • 2

          BEHÇET HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

          Behçet hastalığı, vücudun farklı yerlerinde bulunan kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan kronik bir hastalıktır. İltihaplanma, eklemlerde, ciltte, gözlerde, damarlarda, sinir sistemlerinde hasarlara sebebiyet verir. Bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmese de genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı tahmin edilmektedir. Her yaş grubunda görülebilen bu hastalık genellikle 20-40 yaş arası kişilerde daha sık görülür.

        • 3

          BEHÇET HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Behçet hastalığının bilinen belirtileri şu şekildedir;

          Ağız ve genital bölgede tekrarlayan yaralar,

          Gözlerde kırmızılık, iltihap, ağrı,

          Ayaklarda ve dizlerde artan eklem ağrıları,

          İshal, karın ağrısı, kanama, bağırsak iltihabı,

          Cilt hassaslaşması,

          Kan pıhtılaşması,

          Bacaklarda kırmızı lekeler,

          Şiddetli baş ağrısı,

          Deride, damarlar ve sinirlerde şişlikle birlikte ağrı.

        • 4

          BEHÇET HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

          Behçet hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Bu hastalığın tedavisinde, semptomları kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek amaçlanır. Behçet hastalığı için kremler, pastiller, gargaralar ve spreyler gibi topikal kortikosteroidler genellikle ağız ve genital ülserler için önerilen ilk tedavi yöntemidir. Behçet hastalığında beyin, büyük damar (arter ve ven), akciğer, mide barsak tutulumları ve kalp tutulumlarında ise ihmal edilirse ölüm görülebilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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