Volkswagen'in yeni fabrikası için Türkiye'yi seçtiği haberi firmanın Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in hisselerinde büyük bir yükseliş yaşanmasına yol açtı. Firmanın borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri haberin yayılmasının ardından yüzde 11 yükseldi.

İLK SIÇRAMANIN ARDINDAN SATIŞ GELDİ

İlk sıçramanın ardından gelen kâr satışlarıyla kazancının bir kısmını veren Doğuş Oto hisseleri TSİ 11.15 itibarıyla günlük yüzde 7 prim yapmış durumda.

BULGARİSTAN'LA TÜRKİYE ARASINDAYDI

Volkswagen'in bir süredir yeni fabrikası için Türkiye ile Bulgaristan arasında bir seçim yapacağı söyleniyordu. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche firmanın Türkiye'de karar kıldığını bildirdi. Doğuş Oto'nun söz konusu yatırımda herhangi bir rol oynayıp oynamayacağı ise şu an için bilinmiyor.