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        Haberler Müzik Volkan Konak, Ekin Uzunlar ve Alişan, Kıbrıs'ta

        Volkan Konak, Ekin Uzunlar ve Alişan, Kıbrıs'ta

        Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Volkan Konak, Ekin Uzunlar ve Alişan, konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu; "2024 yoğun bir yıldı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:09
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        "2024 yoğun bir yıldı"
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        Kıbrıs'ta sahne alan Volkan Konak, Alişan ve Ekin Uzunlar, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Volkan Konak, "2024 yoğun geçti. Dünyada bir sevgisizlik hali var. Biz de bu ortamda bir sevgi seli halinde insanlara umut olmaya çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda çalıştık" dedi.

        Ocak ayında tatil yapıp sonrasında şubat ayında yeni şarkılarla devam edeceğini belirten Konak, "Ocak'ta bir tatil yapacağım, bunu iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

        "MADDİ MANEVİ HIRSLARIM OLMADI"

        2025 dileklerini sıralayan Volkan Konak, "İnsanlara mutlu sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Mutluluk anlık bir şeydir ama huzur uzun solukludur. İnsanlar huzuru tercih etsin. Ben öyle yaptım ve şimdiye kadar kazançlı çıktım. Hiçbir zaman maddi manevi hırslarım olmadı. Hep huzuru tercih ettim" diye konuştu.

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        Ekin Uzunlar da 'Yüzük' isimli yeni şarkısına çektiği klibi 20 Aralık'ta sevenlerinin beğenisine sunmayı planladığını söyledi. Klibinde motosiklet kullandığını açıklayan Uzunlar, "Klipte Tom Cruise gibiydim. O da, ben de dublör kullanmıyoruz. Tom ağabeyin yolunda ilerliyorum. Ama bizim klipte sürat yok, aksiyon sahnesi de..." diyerek espri yaptı.

        Ekin Uzunlar, gazetecilerin "Örnek aldığınız bir isim var mı?" sorusuna "Haluk Bilginer ustamız bizi dünyaya tanıttı. Bize dünya çapında ödüller getirdi. Benim idolüm Haluk Bilginer'dir. Haluk Bilginer mükemmel bir sanatçı. Benim de müzisyen olarak bu yolda ilerlemek tek hedefim. Kemençemi dünyaya tanıtmak istiyorum" yanıtını verdi.

        "KARADENİZ MÜZİĞİNİ DÜNYAYA TANITIYORUZ"

        Ayrıca dünya turnesine çıkacağını söyleyen Ekin Uzunlar, "Kemençemle Karadeniz müziğini dünyaya tanıtıyoruz. Bu benim için büyük onurdur" dedi.

        Son dönemde aldığı kilolar konusunda eleştiriler aldığını söyleyen Ekin Uzunlar, "Ben de bu eleştiriler doğrultusunda rejim yapıyorum ve kilo veriyorum. Yakında tığ gibi bir Ekin göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

        Yeni projesi için konuşan Alişan da "2025 yılına bomba gibi giriyoruz. Ocak ayının ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda klip çekilecek ve klipte 15 tane çift oynatacağız. Bu çiftler, hayranlarımız arasından seçilecek. Klipte oynamak isteyen herkesi davet ettik; aralarından seçtiğimiz 15 çift ile çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Çok iddialı bir şarkı geliyor; 2025 yılının hiti Natamam olacak" dedi.

        "KONSER SEBEBİYLE CENAZEYE KATILAMADIM"

        Alişan, konserden bir gün önce hayatını kaybeden Mahsun Kırmızıgül'ün annesi için üzüntülerini dile getirdi ve "Konser sebebiyle cenazeye katılamadım ama Mahsun'u arayıp görüştüm ve başsağlığı diledim. Hem Mahsun'a hem de ailesine sabır diliyorum. Konser dönüşü taziyeye gideceğim" dedi.

        Yıllarca küslük yaşayan Alişan ve Mahsun Kırmızıgül, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası barışarak yeniden görüşmeye başlamıştı.

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        #volkan konak
        #alişan
        #Ekin Uzunlar

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