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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Volkan Demirel: Hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Volkan Demirel: Hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak

        EY Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay'da depremzedelere umut olmak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:24
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        "Hedefim Hatay'da depremzedelere umut olmak"
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Demirel, “Namağlup olarak devam etmemiz güzel bir durum. 1 puana sevindik ama kendi adıma mutlu değilim. Son dakikalarda Sivas biraz daha galibiyete yakındı. İki takımı da tebrik ediyorum. Ben hiçbir zaman sebeplerin arkasında sığınmıyorum. Bize program veriyorlar ve onlara uyuyoruz. Her yönden zorlanıyoruz biz. Biz zorluklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Seyahatler bizi yoruyor ama biz bunların altına sığınmayacağız. Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak. Geçen hafta Trabzonspor’u yendiğimiz de Hatay’dan bana görüntüler geldi. Şampiyonluk kutlaması gibi kutlamayalar yapıldı. O beni çok mutlu etti” dedi.

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